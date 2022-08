Milan-coach Stefano Pioli over Charles De Ketelaere: "Elegant en intelligent"

Met zo'n prijskaartje zijn de verwachtingen voor Charles De Ketelaere hoog, maar de minzame Stefano Pioli is de eerste om zijn nieuwste goudhaantje niet al te veel druk op te leggen.

"Hij komt van een andere competitie en speelde er in een ander systeem, hij zal dus een beetje tijd nodig hebben", legt Pioli uit in de roze sportkrant. "Ik was de eerste om te zeggen dat hij geen haast mag hebben."

Maar de Italiaanse T1 is tegelijk ook gul met complimentjes. "Hij is zeer intelligent en je ziet meteen zijn kwaliteiten", vertelde hij na de eerste trainingen van CDK in Milaan.