Charles De Ketelaere: "Heb Roberto Martinez gezegd dat ik me hier zal tonen voor het WK"

clock 14:35 vooraf, 14 uur 35. Na ruim een halfuur zit de persbabbel erop.

clock 14:32 vooraf, 14 uur 32. Als jonge knaap was Charles De Ketelaere een prima tennisser. Ook dat is de Italianen niet ontgaan. Heeft hij iets meegenomen uit die sport? "Keuze tussen voetbal en tennis was makkelijk, want ik wilde voetballen met mijn vriendjes", herhaalt hij nog eens. "Tennis is meer een emotionele sport. Mentaal heeft me dat wel veel geleerd."

clock 14:30 vooraf, 14 uur 30. De lawine aan vragen houdt nu al een halfuur aan. Is CDK overigens klaar om dit weekend te debuteren in de oefenmatchen? "Ja, de coach heeft me gezegd dat ik zaterdag zal spelen. Ik kan er niet op wachten en ik hoop dat ik iets kan tonen."

clock 14:28 vooraf, 14 uur 28. Heeft Zlatan Ibrahimovic zijn nieuwe ploegmakker al verwelkomd? "Ik kan heel veel van hem leren. Ik kijk ernaar uit om hem te trainen", zegt CDK, die laat uitschijnen dat er nog geen ontmoeting is geweest. "Ibra" ligt nog in de lappenmand.

clock 14:26 vooraf, 14 uur 26. Of er een speler is die me inspireert? Mijn jeugdidool was Cristiano Ronaldo. Charles De Ketelaere.

clock 14:23 vooraf, 14 uur 23. In Italië lopen veel sterren rond. Dat beseft ook de West-Vlaming. "Ik ben er niet echt mee bezig, wel met hoe ik de beste kan zijn en kan verbeteren. Maar de Serie A telt inderdaad veel vedettes."

clock 14:21 vooraf, 14 uur 21. De trequartista, dat is de positie waar de Italianen hem verwachten. Zo'n rol als aanvallende middenvelder hebben ook onder meer Kaka en Ronaldinho op zich genomen. Dat is een zware erfenis. "Ik kijk enkel naar de toekomst", zegt CDK. "Milan heeft een immens verleden, maar we kijken vooruit. Ik wil gewoon helpen. Ik denk niet aan de vergelijkingen met zulke legendes, wel aan progressie."

clock 14:19 vooraf, 14 uur 19. Over naar het tactische luik. Welke rol ziet Charles De Ketelaere voor zichzelf weggelegd op het veld? "Ik ben technisch vaardig en mijn eerste baltoets is goed. Ik scoor ook en deel assists uit. Ik ben dynamisch en duik graag de ruimte in", typeert hij zichzelf. "Bij Club heb ik veel posities bekleed. Ik verkies nu meer een rol rond een spits waarbij ik diep kan gaan, maar ook kan afhaken."

clock 14:17 vooraf, 14 uur 17. Paolo Maldini? Hij is een icoon uit het verleden, maar hij beïnvloedt ook het heden. Ik ben dankbaar dat zij me wilden, maar het project was belangrijker dan personen. Al was het wel fijn om door hem gecontacteerd te worden. Charles De Ketelaere.

clock 14:16 vooraf, 14 uur 16. En wat met zijn vriendin? Heeft CDK ook haar moeten overtuigen? "Ze volgt me en ze is gewoon blij met deze kans. We zien wel hoe de combinatie met haar studies verloopt", vertelt hij over de privékwestie.

clock 14:15 vooraf, 14 uur 15. Gesprek met de bondscoach. Heeft Charles De Ketelaere overlegd met Roberto Martinez? "Ik heb met hem gesproken, maar hij heeft gewoon geluisterd en heeft me niet proberen te beïnvloeden." "Ik heb hem gezegd dat ik naar Milan wilde en dat ik ervan overtuigd ben dat ik zal spelen om naar het WK te gaan. Ik weet dat ik hier kansen krijg om me te tonen. Ik kon deze kans niet laten liggen."

clock 14:13 vooraf, 14 uur 13. "Het waren drukke dagen", zegt Charles De Ketelaere, die iets meer ontspannen oogt bij de vragen van de Belgische journalisten. "Maar het is nu niet het moment om te rusten."

clock 14:12 vooraf, 14 uur 12. Onze reporter polst hoe de integratie verlopen is. "Dat proces is nog aan de gang, ik heb nog maar 2 à 3 keer getraind en ik moet de rest nog leren kennen. Maar ze helpen me, de coach vertelt me ook wat hij verwacht", zegt CDK. "Ik ontdek het allemaal en ik hoop zo snel mogelijk klaar zijn."

clock 14:11 vooraf, 14 uur 11. De Italianen proberen het nog eens: is er dan echt geen bijnaam? De schuchtere De Ketelaere moet hen weer ontgoochelen. "Men zegt gewoon Charles tegen mij, meestal op zijn Frans."



clock 14:09 vooraf, 14 uur 09. Of ik de voorbije dagen al door iets verrast was? Het is gewoon een ander land en de trainingen zijn zeer intens. Charles De Ketelaere.

clock 14:09 vooraf, 14 uur 09. Kaka 2.0? Bij de Milan-fans dromen ze al dat ze de nieuwe Kaka gestrikt hebben. "Ik weet wat voor een geweldige speler hij was. Ik heb video's bekeken, maar ik heb mijn eigen capaciteiten. Maar ik hoop dat ik hetzelfde kan brengen." Milaan, ook Inter, kleurt tegenwoordig wel opvallend Belgisch. Bij de stadsrivaal speelt ook Romelu Lukaku met rugnummer 90. Dat belooft. "Dat rugnummer had ik ook bij Club. Het is niet zo belangrijk, maar het bracht me wel geluk en succes."

clock 14:05 vooraf, 14 uur 05. AC Milan heeft het roer omgegooid en werkt tegenwoordig met erg veel jongeren. Was dit ook doorslaggevend voor zijn keuze? "Het was belangrijk dat Milan kansen geeft aan de jeugd. Je ziet ook hoe zulke spelers groeien en de ploeg beter maken", vertelt CDK, aan wie ook gevraagd wordt of hij een bijnaam heeft. "Het maakt niet uit hoe jullie mij noemen", grapt hij.

clock 14:03 vooraf, 14 uur 03. Charles De Ketelaere moest lang wachten op de witte rook. Vreesde hij een doemscenario? Hoe groot is zijn opluchting en heeft hij zelf water bij de wijn moeten doen? "Het waren intense weken", vertelt de Rode Duivel, die toch wat nerveus oogt. "Mijn makelaars hielden me op de hoogte. Ik had mijn keuze voor Milan gemaakt en daarna was het aan hen." "Voor mij was het gewoon belangrijk om hier te kunnen tekenen."

clock 14:01 vooraf, 14 uur 01. Ik houd van deze gepassioneerde fans. Hier wordt intens gewerkt, maar dat ben ik gewoon. Dit is gewoon nog een niveau hoger en dat moet ik proberen te bereiken. Charles De Ketelaere.