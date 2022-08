Simon Mignolet: "Dit is zuur, als Club Brugge moet je 9 op 9 halen"

Simon Mignolet was met enkele knappe reddingen weer op niveau tegen Zulte Waregem, maar ook hij kon niet voorkomen dat Club Brugge al voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies leed. "Ik had gehoopt dat we hier met een thuisoverwinning snel die wedstrijd tegen Eupen konden vergeten."

Club ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een tegengoal. Met twee knappe reddingen op pogingen van Dompé hield Simon Mignolet de landskampioen nog maar eens overeind. "Dat was vooral door een aantal individuele fouten die we maakten. Het had niet met ons spel te maken. We voetbalden beter dan de vorige wedstrijd, maar niet genoeg om een doelpunt te maken en Zulte Waregem speelde goed mee. Als je kansen weggeeft, moet je hopen dat de doelman hem pakt en gelukkig kan ik dat." "We waren allemaal ontgoocheld na de nederlaag in Eupen. Ik had gehoopt dat we hier met een thuisoverwinning snel die wedstrijd konden vergeten. Als spelersgroep moeten we kijken wat we zelf individueel beter kunnen doen. Iedereen moet eens voor de spiegel gaan staan."

We moeten nu niet gaan twijfelen aan onze individuele kwaliteiten. We kunnen dit alleen keren met overwinningen.

"Als Club Brugge thuis gelijk spelen is nooit genoeg, zeker niet als je de vorige match verloren hebt. Dit is zuur. We deden het moeilijkste door op voorsprong te komen. Daarna hoop je dat je een tweede en met de steun van het publiek een derde goal kan maken."



"Zolang het 1-0 blijft en Zulte Waregem blijft meevoetballen, wordt het gevaarlijk op de counter. Dan valt die ene kans en scoren ze. Dit is een bitter gelijkspel, waar we zeker niet tevreden mee zijn. Als Club Brugge moet je 9 op 9 te halen."



"We moeten nu niet gaan twijfelen aan onze individuele kwaliteiten. We hebben een aantal nieuwe jongens die zich moeten integreren. Met een klinkende competitiestart was hun aanpassing iets makkelijker geweest. We moeten ervoor zorgen dat iedereen rustig blijft. We kunnen dit alleen maar keren met overwinningen."

