Sleutelfiguren Club Brugge zetten iedereen op scherp: "Er ontbreekt een lijn in ons spel"

"Je begint al onmiddellijk met een slecht gevoel door die vroege achterstand", zuchtte Hans Vanaken achteraf. "We verdedigden niet scherp genoeg, waren onvoldoende gefocust. Ook die snelle gelijkmaker gaf ons niet echt een boost, want we incasseerden meteen de 2-1."

Er moet een bepaalde lijn komen over hoe we onze tegenstander pijn kunnen doen.

De tweevoudig Gouden Schoen merkte dat er tactisch eveneens nog veel werk is. "Er moet een bepaalde lijn komen over hoe we onze tegenstander pijn kunnen doen. We deden maar lukraak wat dingen in de tweede helft en waren te gehaast."

Er was zelfs een uitstekende Simon Mignolet nodig om die achterstand niet verder te laten oplopen. "Hij heeft ons in de match gehouden", besefte ook Vanaken. "We misten op alle vlakken scherpte."

Want Vanaken beseft: voor een vierde titel op rij zal Club Brugge extra diep moeten graven. "Iedereen wil van ons winnen omdat we drie keer op een rij kampioen waren. Je zag dat verschil tegen Eupen - ze hadden meer honger en veroverden elke tweede bal."

Het is veelzeggend dat Simon Mignolet zich voor de tweede week op rij tot beste Bruggeling kroonde. De doelman moest ook in de Oostkantons uitpakken met een handvol knappe saves.

"Ik had opnieuw te veel werk", besefte de Rode Duivel. "En daar ben ik niet mee gediend. Ik win veel liever een match waarin ik geen enkele bal moet pakken. Daarvoor sta ik hier niet."

"Voor de tweede week op rij starten we niet goed", ging Mignolet zijn betoog verder. "Zo loop je constant achter de feiten aan. En na die rode kaart denk je dat we erop en erover gaan, maar vinden we zelfs geen mogelijkheden om een doelpunt te maken. We moeten dringend onze duels winnen en meer kansen creëren."

Al wou de keeper de situatie zo vroeg in het seizoen ook niet te zwart bekijken. "We mogen niet in paniek slaan en nu alles overboord gooien. De voorbije speeldagen pakten we 3 op 6 en wonnen we de Supercup. Het is dus niet zo dat alles slecht is, maar enkele dingen moeten we beter aanpakken."