Geen De Ketelaere op training Club Brugge: "Hij kan momenteel niet all-in gaan"

"Als iemand aangeeft dat hij fysiek of mentaal niet all-in kan gaan, dan is het mijn taak om in gesprek te gaan met die speler. Voor Charles is het momenteel niet mogelijk om all-in te gaan uit angst voor een blessure op training, dus dan is er maar één conclusie: niet meetrainen met de groep."

"Ik hou me alleen maar bezig met de spelers die er zijn en op dit moment is Charles nog altijd een speler van Club Brugge."

AC Milan lonkt al even naar Charles De Ketelaere, maar de kogel is nog altijd niet door de kerk. Ook Carl Hoefkens hield de lippen stijf op elkaar. "Op dit moment is er nog niets officieel", zei hij.

Moet Club Brugge binnenkort AC Milan loten in de Champions League om De Ketelaere nog eens aan het werk te zien? "Misschien moeten we wel gewoon op ons veld kijken", pareerde Hoefkens.

"Ik ga nergens van uit. Zolang er geen officiële bevestiging is, is Charles een van mijn spelers. Dus ik zoek nog steeds naar de beste oplossing voor hem."

Terwijl er bij De Ketelaere een vraagteken staat voor de match tegen Eupen, lijkt aanwinst Casper Nielsen wel klaar om te starten in het blauw-zwarte shirt. "Casper is klaar om eventueel te starten", bevestigt Hoefkens.

Betekent dat dat Vormer naar de bank zal verhuizen? "Dat is heel zwart-wit. Het respect voor Vormer is enorm, hij heeft tijdens de voorbereiding exact gedaan wat we hebben besproken."

"Maar de concurrentiestrijd is natuurlijk groot. Het zou kunnen dat de keuze niet op Ruud valt, maar dat is voor elke speler in de kern zo."

"Op dit moment ben ik zeer tevreden op training. Er wordt scherp, geconcentreerd getraind. we zijn 100 procent bezig met de focus op Eupen te leggen en de groep is daar volledig in mee."