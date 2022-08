Club Brugge lijdt opnieuw puntenverlies tegen Zulte Waregem en blijft achter met 4 op 9

Club Brugge - Zulte Waregem in een notendop:

Mignolet eist nog maar eens hoofdrol op

Een flink hertekend Club aan de aftrap met maar liefst 5 wissels. Lang begon in samenspraak met trainer Hoefkens op de bank en ook Sobol, Hendry, Balanta en de naar Hoffenheim vertrokken N'Soki verdwenen uit de basis. De vrijgekomen plekjes waren voor Odoi, Meijer, Sowah, Mechele en Otasowie.



Die laatste maakte geen al te beste beurt in de eerste helft. Een slechte inspeelpass van de Amerikaan leidde al na amper vijf minuten een reuzenkans in voor Dompé. Mignolet was nog maar eens de reddende engel voor de landskampioen.



Nog voor het eerste kwartier voorbij was, ging Otasowie weer de mist in. Fadera snoepte hem de bal af en bood Dompé een nieuwe kans op de 0-1, maar ook nu zat Mignolet in de weg. Tussendoor moest ook Bossut zijn kunnen tonen toen Jutgla alleen voor hem opdook, terwijl een volley van Nielsen in het zijnet strandde.



Veel meer maakte Club niet klaar, enkel op een verre knal van Jutgla moest Bossut nog alert zijn. Alert was Otasowie dan weer allerminst, met een slechte balcontrole gaf hij kort voor de rust nog een kans weg aan Fadera. De Gambiaan bleef evenwel zelf ook niet technisch feilloos en zo kon Mignolet nog maar eens ingrijpen.