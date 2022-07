Russell verovert eerste pole in Hongarije, Verstappen pas 10e na problemen

De Hongaarse weerberichten hadden Max Verstappen al voorbereid op natte kwalificaties, maar de wolkbreuk kwam er vroeger dan verwacht. Op een droge Hungaroring bleef de favorietenrol dus bij Ferrari liggen.

De afscheidnemende Sebastian Vettel bleef haperen in Q1 en Sergio Perez raakte niet voorbij Q2 nadat zijn rondetijd (onterecht) was geschrapt. Maar de grootste verrassing kwam er toch weer in Q3.

Ferrari leek zijn favorietenrol waar te maken in de strijd om de polepositie, zeker omdat Verstappen "no power" had. Maar George Russell (Mercedes) bewaarde het beste voor het laatst.

In zijn laatste ronde dook hij nog 44 duizendsten onder de tijd van Carlos Sainz. Voor de jonge Brit, vorige week nog 3e in Frankrijk, is het zijn eerste polepositie in zijn carrière. Als hij dat wil omzetten in zijn eerste zege, moet hij de twee Ferrari's op plekken 2 en 3 achter zich houden.

Voor WK-leider Verstappen wordt het een pittige opdracht. Op de Hungaroring, waar het moeilijk wordt geacht om in te halen, moet hij een inhaalrace rijden vanaf de 10e plek.