Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is aan zijn laatste maanden bezig in de F1

Sebastian Vettel verdedigt sinds 2021 de kleuren van Aston Martin, maar behaalde zijn grootste successen bij Red Bull. Tussen 2010 en 2013 veroverde hij 4x op rij de wereldtitel.

Vettel telt op dit ogenblik 53 GP-overwinningen, daarmee moet hij enkel Lewis Hamilton (103) en zijn landgenoot Michael Schumacher (91) voor zich dulden.



"Het was geen gemakkelijke beslissing. Ik heb er lang over nagedacht", vertelt Vettel, die nog niet weet wat het leven voor hem in petto heeft na de Formule 1. "Aan het einde van het seizoen zal ik de tijd nemen om daarover na te denken, maar ik wil in elk geval meer tijd doorbrengen met mijn familie."