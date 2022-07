Ferrari is helemaal klaar voor de GP van Frankrijk, Leclerc pakt de pole voor Verstappen

Na sterke prestaties van Max Verstappen in de vrije oefensessies trokken de kwalificaties zich onder zeer warme omstandigheden om 16 uur op het Circuit Paul Ricard (nabij Marseille) op gang. In Q1 zette Charles Leclerc een eerste snelle ronde neer (1'31"727), Verstappen ging een tiende trager.

Q1 verliep verder zonder noemenswaardige incidenten. Enkel Alexander Albon (Williams) ging te snel in de derde bocht op het Circuit Paul Ricard, de technisch moeilijkste bocht van het circuit, en raakte de controle over zijn bolide even kwijt.