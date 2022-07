Massale valpartij met halve peloton: "Vleeshoop is leuk in jeugdbeweging, niet in de Tour"

Met nog 45 kilometer te gaan kwam het halve peloton ten val na een grote valpartij.

Het wegdek werd overspoeld door rensters en hun fietsen. Ook witte trui Julie De Wilde was betrokken bij het gebeuren, al liep ze gelukkig geen fysieke schade op.

"Het was precies een vleeshoop. In de jeugdbeweging is dat eens plezant, maar hier ligt me dat niet echt", grinnikte De Wilde achteraf.

"Ik remde nog, maar als ze allemaal voor je vallen kan je geen kant meer uit. Enkele meisjes reden in mijn rug, dus dat voelde ik wel onderweg, maar op zich valt het wel mee met die pijn. Mijn fiets was in twee en dus moest ik van fiets wisselen."

"Daarna kwamen we snel terug in het peloton."

Bekijk hieronder nog eens de indrukwekkende beelden.