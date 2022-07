Van je zus moet je het hebben! Riejanne Markus voorspelt historische bollen voor Femke

Als u ooit in Parijs bent geweest, dan weet u dat de bekendste straat van de Franse hoofdstad - de Champs - Elysées - van aan de Place de la Concorde met zijn bekende obelisk richting de Arc de Triomphe licht omhoog loopt.

Op die monumentale plek greep Femke Marcus (Parkhotel Valkenburg) een historisch moment: ze veroverde de allereerste bolletjestrui in de Tour Femmes.

Met een hoogteverschil van nauwelijks 20 meter was er nog geen sprake van echt klimwerk, maar op kracht was Markus twee andere rensters te sterk af. En daar was ze maar wat blij om, want de bolletjestrui was een familiekwestie.

Haar zus Riejanne Markus (rijdend voor Jumbo-Visma) had vooraf voorspeld dat Femke zich zou tonen op de Champs-Elysées. "We hebben het er thuis inderdaad over gehad", glunderde Femke voor de start van rit twee gisteren.

"Het was een doel voor me en het is geweldig dat ik de punten in de eerste rit kon pakken."



"Dat ik de allereerste ben moet nog doordringen. Het was overweldigend. Ik moest mijn telefoon wegleggen op een bepaald moment door alle reacties van fans en de media."