Het antwoord op de meestgestelde vraag: hoe plassen rensters tijdens de koers?

"Het is al mijn hele carrière de meestgestelde vraag en het is tijd om het eindelijk eens uit te leggen", zegt ex-renster en journaliste Marijn de Vries op voorzet van Sporza-reporter Maarten Vangramberen.

"Lang werd er gedacht: vrouwen kunnen niet plassen op de fiets. Ze kunnen dat natuurlijk niet vanaf de fiets, zoals de mannen. Maar ze doen het net zoals hen wel in de berm."

"Er zijn verschillende manieren om het te doen, al vraagt het wel wat voorbereiding. Vaak wordt het ook goed georganiseerd in het peloton. Omdat het wat langer duurt dan bij de mannen is het fijn om met een grote groep te gaan plassen. Dan kun je nadien makkelijker terugkeren in het peloton."

"Aan de ene kant heb je de methode waarbij je door je broekspijp heen plast. Kirsten Wild was daar bijvoorbeeld heel bedreven in. Dat ging supersnel bij haar. Maar veel rensters kunnen dit niet of vinden het vervelend."

"De anderen moeten wat meer uitspelen en dat begint al op de fiets, door de armen uit het truitje te halen. Als ze van hun fiets stappen, doen ze hun broek naar beneden en kunnen ze plassen."

De Vries merkt nog een ander verschil op met de mannen. "Doorgaans wordt er met het gezicht naar de weg geplast. Als je het andersom doet, zit je namelijk met je blote billen naar de karavaan. Dat is ook niet zo prettig."