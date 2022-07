Ex-renster en commentator Ine Beyen heeft voor Vive le Vélo zeven iconen uit het vrouwenwielrennen geportretteerd. Gisteren kwam de Française Jeannie Longo aan de beurt, die in de verschillende voorlopers van de Tour de France 31 ritten heeft gewonnen en 3 keer het eindklassement. De 63-jarige Longo was 5 keer wereldkampioene en 1 keer olympisch kampioene in 1996. Ze stond bekend als een harde tante, Ine Beyen zocht haar op en werd zeer hartelijk ontvangen.