Onhoudbare Lorena Wiebes vlamt naar de zege in massasprint

5e rit van de Tour de France Femmes in een notendop:

Na 2 zware heuvelritten maakte het peloton zich op voor de langste rit van de Tour de France Femmes. De rensters werkten 175,6 kilometer af tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges. Dat is de langste afstand ooit in een UCI-wedstrijd. Deze eerste Tour de France Femmes staat ondertussen gekend om zijn vele primeurs.

De lange afstand werd goed onthaald in het peloton, maar enkele rensters vreesden voor een saai koersverloop. In de openingsfase was daar geen sprake van. Het tempo schoot meteen de hoogte in. Een massasprint zou de meest waarschijnlijke ontknoping worden, maar enkele vluchters wilden het toch nog spannend maken onderweg.

Emily Newsom, Anya Louw, Victoire Berteau en Antri Christoforou zorgden ervoor dat het peloton niet in slaap dommelde in de langste etappe. Ze hadden een maximale voorsprong van 3’45” waardoor ze in het peloton toch alert moesten blijven om hen niet te ver te laten uitlopen.

DSM nam de touwtjes in handen in het peloton. De ploeg had zijn zinnen gezet op een massasprint om met Lorena Wiebes hun 2e ritzege op te strijken.