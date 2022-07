Van Aert versnelt al grappend in begin slotrit: "Het vat deze Ronde van Frankrijk samen"

Met de laatste rit naar Parijs kan er in het peloton nog wel een geintje af. Wout van Aert demareerde meteen bij de officiële start, zoals hij dat zo vaak deed in deze Tour, in wat normaal doorgaat als een wandeletappe. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard konden de grap wel smaken en glipten even mee. "Eigenlijk vat het ook een stukje deze Ronde van Frankrijk samen", lachte Renaat Schotte. Niet veel later lieten de drie tenoren van deze Tour zich terug uitzakken.