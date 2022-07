Christian Prudhomme: "Ik droom ervan dat iemand als Wout van Aert ooit de Tour wint"

"Als ik aan de Tour terugdenk, dan denk ik vooral aan de vele emoties, al vanaf de start in Denemarken", zegt Christian Prudhomme bij Sporza.

"Je had natuurlijk Jonas Vingegaard als smaakmaker, maar ook het fenomeen Wout van Aert! Naarmate de Tour vorderde, hoorde ik steeds meer Fransen zijn naam beter uitspreken: (met perfecte uitspraak) Wout! Wout!"

"Van Aert is een uitzonderlijke kampioen, die overal kan winnen. Dat wisten we eigenlijk al sinds vorig jaar. En hij wordt schijnbaar beter naar het einde van de Tour."

"Het is iemand met veel panache die ook veel respect heeft voor de kampioenen van weleer. Ik heb hem (na de tijdrit) bezig gezien met Bernard Thévenet en in Binche met de verrukkelijke Eddy Merckx."

"Het enige vraagteken dat ik nog heb: welke richting zal zijn carrière uitgaan? Misschien wil hij eerst nog de Ronde van Vlaanderen en Roubaix winnen."

"Maar een eerste Tourweek is meestal een festival voor punchers zoals Van Aert. Ook een Van der Poel kan zich daar uitleven, al was hij nu helaas wat minder. En ook Alaphilippe ontbrak dit jaar."

"Ik droom ervan dat dit soort type renners in die eerste week zoveel voorsprong kunnen nemen dat ze daarna niet meer teruggepakt worden in de bergen. Of dat nu kan of niet voor Wout, hij blijft sowieso een goudklompje."