Wout van Aert laat tranen de vrije loop: "Waanzinnig! Dit was het droomscenario"

Een 9e individuele zege voor Wout van Aert in de Tour, een 10e als we de ploegentijdrit in Brussel erbij nemen. Maar deze was wel heel bijzonder.

"Ik ben zelden emotioneel, maar nu wel", zegt Van Aert met de tranen over zijn wangen. "Ik ben ontdaan na 3 waanzinnige weken. Vandaag was dan ook nog het droomscenario, met een 1-2. Jonas was zo sterk, maar vooral ook een goeie gast."

"Ik wou vandaag graag winnen én hopen dat Jonas zijn gele trui kon veiligstellen. Uiteindelijk heeft hij zo'n groot hart dat hij ook nog 2e kan worden."

Wat maakte dan het verschil vandaag? "Ik voelde al bij de verkenning dat ik een stuk beter was dan gisteren. Ik denk dat ik mijn tijdrit goed heb ingedeeld. Ik kon nog versnellen in de finale. Technisch heb ik ook geen foutjes gemaakt."

Over zijn tranen: "De Tour winnen als team is iets heel speciaals. Misschien speelt ook de vermoeidheid mee na 3 weken. Maar ik wil graag iedereen van de ploeg bedanken voor de voorbije weken."