Wout van Aert heeft geen klassementsambities: "Ben gelukkig als ik dingen kan combineren"

Wout van Aert kan dat toch moe worden. Of zo beweert hij zelf toch, bij de start van de 19e rit. "Ik was behoorlijk moe toen ik vanochtend uit bed kwam. In theorie is het een rit voor mij, maar ik ben gisteren superdiep geweest. Het was de enige bergrit in deze Tour waar ik voluit tot de finish heb gereden."

In Vive Le Vélo voorspelden Nico Mattan en Jo Planckaert nochtans dat Van Aert de resterende 3 ritten van deze Tour zou winnen. En dat hij de Tour zou kunnen winnen met een heel team rond hem.

"Ik heb het niet zelf gezien, maar de mensen die wel hebben gekeken, zeiden dat er genoeg is gedronken aan tafel", lacht Van Aert. "Dan doe je nogal snel dat soort uitspraken. Ik ga mezelf daar niet aan wagen."

Van Aert heeft dus nog altijd geen plannen om in de toekomst eens een klassement na te jagen in een grote ronde. "Sommige mensen moeten af en toe eens blij zijn met hoe het nu gaat. Ik ben dat in de eerste plaats zelf."

"Ik kan niet meer wensen dan hoe het nu gaat. Ik begrijp het wel, maar ik heb al vaker uitgelegd hoe ik hierover denk: als ik verschillende dingen kan combineren voel ik me gelukkig."