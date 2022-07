Van Aert gaf halfweg de etappe zijn zegen aan Laporte: "Geweldig hoe hij het bij zijn eerste kans afmaakt"

Na afloop blikte ook Tiesj Benoot nog even terug op de etappe: "Halverwege gaf Wout aan dat hij zich niet super voelde. Hij bewees op het einde het tegendeel want het ging vooruit in een lastige finale."

"Christophe (Laporte) mocht voor de sprint gaan, maar daar wachtte hij niet op. Ik ben blij voor hem, hij rijdt heel de Tour in dienst. Dit is prachtig en zal me mijn hele leven bij blijven. We moeten ons ook bewust zijn van deze prestaties."

"Er zijn meer ploegen zonder een rit dan met. Het blijft duren, maar zondag zal het toch gedaan zijn."