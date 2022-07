Ploegbaas Jumbo-Visma: "Kenners zeiden dat groen en geel pakken, niet kon"

"Dit is waar we heel hard en heel lang voor gewerkt hebben", steekt Plugge van wal. "We hebben alle scenario's doorgenomen en hard getraind. Sacrifice, vanaf december zijn we hier mee bezig."

"Alle kenners zeiden dat geel en groen samen pakken, niet kon. 'Wout moet zich veel meer opofferen voor Jonas', zeiden ze en dat heeft hij gedaan. Hij heeft het groen nu en heeft, ik ben de tel kwijt, drie of vier etappes gewonnen." Het zijn er voorlopig drie, maar daar kan morgen ook nog verandering in komen.

"Dit is meer dan we gehoopt hadden. Ik droom graag, maar het mag altijd een beetje meer zijn. Nu is het dat beetje meer."



"Wout van Aert offert zich ook soms op voor Jonas. En andersom. Iedereen offert zich af en toe op voor een ander. Het is een teamsport. Hulde aan Merijn Zeeman en Grischa Niermann. Dat ze die groep zo hebben kunnen kneden."