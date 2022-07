Sporza Tour: "De tranen van Vingegaard in Denemarken waren profetisch"

"De tranen van Vingegaard bij de start in Denemarken waren bijna profetisch", vertelt Serge Pauwels. "Wie had er toen gedacht dat hij drie weken later in het geel door Parijs zou rijden?"

"Na die eerste week zag het er voor hem niet zo geweldig goed uit. Als je die kasseirit bekijkt, dan was het toch vooral chaos en wat geklungel. Toen leek Pogacar op weg om zijn derde Tour te winnen."

Vandegoor en Pauwels hebben wel genoten van een uitzonderlijke editie van La Grande Boucle. "Ik heb enorm genoten van de spanning in deze Tour. Ik heb me vaak bewust gemaakt dat het niet normaal is dat we in geen enkele rit met onze vingers moesten draaien."

"Het was een zegen om deze Tour te mogen becommentariëren. Het was altijd wel spannend. Ik heb natuurlijk genoten van de bergritten", aldus Pauwels.

"Ik vond het heel fijn om boven op Alpe d'Huez te zijn. We hebben een aantal mooie aankomsten gezien. Het was ook prachtig weer en dat maakt het allemaal heel mooi."