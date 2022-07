José De Cauwer: "Deze Tour was het mooiste wat ik in 50 jaar wielrennen heb gezien"

"We hebben 3 weken reclame gezien voor de wielrennerij", geniet José De Cauwer nog na. "Strijd tussen veel goeie renners tot op de streep. Met open vizier. En dat nog eens overgoten met heel wat emoties."

"Ik heb al heel wat meegemaakt, maar wat we nu meemaken, is het mooiste wat ik in 50 jaar wielrennen heb gezien."

"Uiteraard heeft elke periode zijn mooie momenten, daar kun je niet omheen. Ik wil hier ook niet de overwinningen van andere renners minimaliseren. Maar dat was niet alleen een hele zware, maar ook erg fel bevochten Tour."

De Cauwer ziet nog een extra reden waarom de Tour van 2022 zo'n diepe indruk heeft nagelaten. "Na 2 moeilijke jaren door corona mocht de Tour nu toch weer gevolgd worden door duizenden mensen. De fans mochten eindelijk weer hun enthousiasme tonen. Dat begon al in Denemarken en heeft zich voortgezet tot in Parijs."