De valkuil van een rustdag in een grote ronde: "Je mag niet in hetzelfde ritme eten"

Een rustdag in een grote ronde, het is een vloek of een zegen. Ex-renner Serge Pauwels (38) vertelde vorige week in onze podcast hoe hij van zo'n snipperdag allerminst een struikelblok maakte.

In de Franse bakoven wordt het sowieso puffen, maar ongetwijfeld zullen sommige rugnummers in deze Tour de France ook dinsdag stevig hijgen.

Ik lette heel hard op mijn voeding en ik at tijdens de rustdag niet te veel. Dat lijkt contradictorisch, maar dat leverde me daags nadien wel de beste benen op.

"Ik ging minstens twee uur fietsen en ik at wel goed op de avond van de rustdag zodat ik goed was opgeladen voor 's anderendaags, maar sommige renners pakken het helemaal anders aan."

"Ik had voor mezelf een heel goed recept gevonden om de rustdag goed door te komen: ik lette heel hard op mijn voeding en ik at tijdens die rustdag niet te veel", onthulde hij zijn "geheim".

Een rustdag in een grote ronde? Meestal is dat een mix van even fietsen, ontspannen en flink eten.

"Als je evenveel blijft eten, krijg je dikke poten"

Zo vertelde Mathieu van der Poel, intussen verdwenen uit de Tour, dat hij vorige maandag een dag in zijn bed had gespendeerd.

"Ik had heel vaak mijn beste benen daags na een rustdag in een grote ronde", herhaalt Pauwels nog eens. Zo werd hij in de Tour van 2018 5e in Le Grand-Bornand, daags na de journée de repos.

"Ik at niet te veel en ik kon mijn energie heel goed managen. Veel renners maken de fout door in hetzelfde ritme te eten terwijl je niet in hetzelfde ritme traint."

"Na de laatste rit op zondag vul je al goed aan met koolhydraten. Je nuttigt maandag dan een normaal ontbijt en je neemt een lunch, iets wat je normaal niet doet tijdens een wedstrijddag."

En dan volgt er natuurlijk nog een avondmaal. "Samen is dat te veel. De verhouding klopt dan niet meer."

"Doorgaans verbrand je in een rit 4.000 à 6.000 calorieën. Als je niet of weinig fietst tijdens de rustdag, valt dat terug naar 2.000 à 3.000 calorieën."

"Als je dus evenveel blijft eten, dan krijg je dikke poten, zoals wij zeggen. Het is altijd tricky. Je moet weten wat goed voor je is. Ik had dat voor mezelf gevonden."