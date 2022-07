Parijs is nog ver? Dit heeft de slotweek van de Tour de France in petto

Dinsdag 19 juli: overgangsrit

In de Pyreneeën werd het drieluik op dezelfde manier uitgetekend. Daags na de rustdag is de tocht naar Foix een uitgelezen kans voor de vluchters om hun hartje op te halen.

Vorige week werd de taart in de Alpen aangesneden met een portie die niet zo zwaar op de maag lag (Magnus Cort won in Megève).

Woensdag 20 juli: tweedaagse van de waarheid barst los

De Galibier was in de beruchte etappe naar de Col du Granon het ideale decor om renners grotendeels te slopen, de Val Louron-Azet kan in deze expeditie de trampoline vormen voor de slotklim.

Het label buiten categorie is niet van toepassing op de cols van deze 17e etappe, maar het tweeluik in de staart van deze rit zal brokken maken.

Donderdag 21 juli: de laatste bergen

De Col d'Aubisque kent weinig tot geen geheimen, de Col de Spandelles is een neofiet in het boek van de Tour.

In de 18e etappe gaan klassiekers hand in hand met een nieuwkomer.

Vrijdag 22 juli: toch nog eens sprinten voor Parijs?

De snelle mannen die zich over de Pyreneeën gesleurd hebben, krijgen in de uitloper van deze Tour nog twee kansen. Al biedt Cahors net wat minder zekerheid dan Parijs.

Zaterdag 23 juli: een stevige tijdrit als laatste examen voor het klassement

De afstand - 40,7 kilometer - is iets wat je in het hedendaagse wielrennen nog zelden tegenkomt.

Zondag 24 juli: de parade in Parijs

In de Tour van 2021 was Wout van Aert een veelvraat in het slotweekend. Hij won de tijdrit in Saint-Emilion en was een dag later de snelste op de Champs-Elysées.

Een herhaling van dat scenario is best mogelijk. Van Aert is een van de topfavorieten voor de tijdrit in Rocamadour en weet dus hoe hij het peloton zijn achterste kan laten zien in Parijs.

Volgt er een groen orgelpunt op de keitjes in Parijs? De finish is net als vorig jaar met zo'n 200 meter opgeschoven.

Het wordt na de laatste bocht dus opnieuw een iets langere sprint waarbij een extra wagon in de trein geen overbodige luxe is.

Rond 19.20 u weten we wie er allemaal naar het podium geroepen mag worden en wie de maillot jaune van deze 109e editie in zijn reiskoffer mag opbergen.