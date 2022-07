Vandegoor waarschuwt voor hitte in laatste Tourweek: "Alsof ze met een haardroger in je gezicht blazen"

Er staat de renners nog heel wat te wachten. Te beginnen met de pittige overgangsetappe naar Foix. Christophe Vandegoor ziet meteen kansen voor Tadej Pogacar. "Er staan 2 echt lastige hellingen op het programma. Van de Port de Lers gaat het meteen naar de Mur de Péguère. Tadej Pogacar gaf aan van elke gelegenheid gebruik te willen maken om aan te vallen. Het is de eerste kans deze week." Het is de vraag of Pogacar er nog zal in slagen om bergop wat van zijn voorsprong af te knabbelen met het oog op de tijdrit: "In principe zijn Pogacar en Vingegaard momenteel aan elkaar gewaagd buiten die ene inzinking dan op de Col du Granon." "Ik weet niet waar hij nog zoveel tijd zal kunnen goedmaken op Vingegaard. Jumbo-Visma zal Roglic en Kruijswijk zeker bergop enorm gaan missen. Op die manier zullen Benoot en Van Aert langer moeten overleven, want anders blijft enkel Kuss over om Vingegaard te ondersteunen."

Er wacht Benoot nog heel wat werk in de laatste etappes van deze Tour.

De sleutel in handen van Ineos?

UAE heeft na het wegvallen van belangrijke pionnen als Bennett en Laengen niet meteen het team om Jumbo-Visma onder vuur te nemen, maar mogelijk kan Ineos met Pidcock, Yates en Thomas in de top 10 - dat wel proberen. "Ineos heeft volgens mij nog ergens een sleutel in een lade steken om de koers open te breken", gaat Vandegoor verder. "Zeker wanneer Yates het zou aandurven om te kiezen voor een langere aanval is het kijken naar wat Vingegaard zal doen: blijft hij zitten of gaat hij reageren zoals Pogacar op de Galibier." "Ineos is het intussen ook wel aan zijn stand verplicht om nog iets te proberen in de slotweek, zeker nu ze gekozen hebben voor een meer offensieve manier van koersen."

Er ligt bij Ineos nog ergens een sleutel in een lade om de koers open te breken. Christophe Vandegoor op Radio 1

Van Aert als superknecht in de laatste week

Een van de mannen waar Jonas Vingegaard komende week ongetwijfeld op zal gaan rekenen is Wout van Aert. Met die groene trui zo stevig om zijn schouders kan hij zich richten op de gele trui van de Deen. "De laatste week zal ongetwijfeld in teken staan van Vingegaard en dat is normaal. Jumbo-Visma is er al 2 jaar mee bezig om de Tour te winnen met Roglic, nu is het aan Vingegaard." "Enkel in Cahors en Parijs liggen misschien nog kansen voor Van Aert om zijn ding te doen, maar de rest zal in het teken van Jumbo-Visma staan."