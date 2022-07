Vanavond wordt er weer op corona getest: "Geen positief geval zou op hoongelach onthaald worden"

Afgelopen maandag was de opluchting in het peloton van hier tot in Tokio te horen.

Bij de algemene testronde in Châtel zondagavond was namelijk geen enkel positief coronastaal gedetecteerd bij alle ploegen in de Tour de France.

Verrassend, aangezien er in dat weekend met Vegard Stake Laengen (UAE) en Guillaume Martin (Cofidis) wél gevallen waren geregistreerd.

De "oef" maakte dan ook snel plaats voor gefronste wenkbrauwen, want er werden meer en meer vragen gesteld bij de accuraatheid van de testen door ASO en de UCI.

De twijfels zijn sindsdien alleen maar gegroeid, want met Luke Durbridge (BikeExchange) en George Bennett (UAE) liepen daags nadien wél renners tegen de coronalamp. Het beestje kreeg vrijdag ook Warren Barguil (Arkéa-Samsic) te pakken.

Vanavond moet in Carcassonne iedereen nog eens door de teststraat passeren en vanochtend werden bij interne ploegcontroles Magnus Cort (EF) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) tegengehouden.