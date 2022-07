Merijn Zeeman, architect bij Jumbo-Visma: "Zenuwachtig? Niet meer dan ik al was"

Maar toch: de zwarte zondag heeft zijn sporen nagelaten. "Alles ging prima, maar dan was er die dubbele val. Dat is de Tour de France."

De zorgen rond Tiesj Benoot zijn iets groter na zijn val. Of niet? "Hij zat al vrolijk bij het ontbijt en hij zei dat het hem niet tegenviel. Hij heeft flinke wonden en daar zal hij last van hebben, maar het komt sowieso goed."

"Het wordt wel een depressief interview", lacht Merijn Zeeman na enkele minuten tijdens het gesprek met onze reporter. Al geeft de Nederlander het in één adem grif toe: gisteren was een rotdag voor Jumbo-Visma.

"Opgave van Roglic was eerder een dag te laat dan een dag te vroeg"

"Tadej Pogacar zal tot de allerlaatste snik blijven knokken, net als Ineos Grenadiers. Zij hebben nog 3 man in de top 10 en ze hebben dus nog opties. We hebben hen nooit uitgevlakt en doen dat dus zeker niet."

"Dit is een meedogenloze wedstrijd. Je moet ermee omgaan en dat kunnen wij. De beste renner wint in Parijs en het is nog niet gestreden."

"Voor de Alpen moesten we een plan bedenken, want ik las toen dat de Tour al beslist was. Daar hebben we het omgedraaid en nu zitten wij in de hoek waar de klappen vallen."

"Er zat niets meer in Primoz. Hij wilde niets liever dan Jonas helpen tot in Parijs, maar als je met zoveel pijn fietst en compleet leeg bent... Dan ben je geen bijdrage meer voor het team. Je kunt iemand dan in de vernieling helpen, maar zo zijn wij niet."

Merijn Zeeman: "Neen, het was niet te vroeg. Het was eerder een dag te laat dan een dag te vroeg."

Dit is een meedogenloze wedstrijd. Je moet ermee omgaan en dat kunnen wij. De beste renner wint in Parijs en het is nog niet gestreden.

"Van Aert nog meer in dienst? Niet meer dan we gepland hadden"

Maar gelukkig is er nog altijd... Wout van Aert. "Ik heb het gisteren nog gezegd: Wout is een fantastische kopman en een fantastische helper in één", aldus de sportief directeur.

"Hij is misschien wel de beste renner in deze Tour, of zelfs de beste renner momenteel. Wout is een fantastische persoonlijkheid, een echte leider. Hij geeft ons vertrouwen."

Een leider die nog meer zal moeten knechten in de Pyreneeën van dinsdag tot en met donderdag. "Dat is niet veranderd."

"We wilden het groene doel altijd al zo snel mogelijk beslissen zodat Wout zich verderop nog meer in dienst kon stellen van het geel. Dat is perfect geslaagd."

"Dat hij nu toch nog meer in dienst zal moeten rijden? Niet anders dan we gepland hadden. Ook individueel zijn er nog doelen voor Wout met de tijdrit en Parijs."

"We houden gewoon vast aan ons plan. Of ik nu zenuwachtiger ben? Niet meer dan dat ik al was. Geel in de Tour is niet niks, hé. We weten hoe het kan aflopen. Tot en met de tijdrit kan er vanalles gebeuren."