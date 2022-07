Wout van Aert: "De beste renner? Ik mag dat vooral zelf niet geloven"

De lofzang - niet alleen van in zijn eigen ploeg - doet Wout van Aert een beetje blozen, maar hij haalt toch ook zijn schouders op in een gesprek dat door zijn team Jumbo-Visma werd doorgestuurd.

"Het is geweldig om zulke complimenten te horen, maar het belangrijkste is dat ik zoiets zelf niet denk", reageert de nuchtere groene trui op de stelling dat hij de beste renner van het moment is.

Van Aert wint tijdritten, sprints en staat ook in de bergen zijn mannetje. Dat moet nu nog wat meer in de Pyreneeën na het wegvallen van Primoz Roglic en Steven Kruijswijk.

"Dit is mijn 4e Tour en in de vorige edities was ik bergop nog sterker in de laatste week. Het peloton is vermoeid, maar ik herstel telkens goed. Dat opgebouwde vertrouwen neem ik mee."