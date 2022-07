Wout "mijn truitje valt te veel op" van Aert: "Er was geen beterschap bij Primoz Roglic"

Wout van Aert verwacht vandaag weer "een moeilijke rit om in te schatten".

"Maar ik heb vandaag de vrijheid om voor een resultaat te gaan", kondigde hij aan.

Van Aert is een van de allerbeste sprinters, maar ook een aanval schrikt hem niet af.

"Dat is zeker een optie als het moeilijk is om te controleren, maar mijn truitje valt heel hard op, hé", knipoogde hij.

Primoz Roglic stapte niet meer op de ploegbus richting de start. "Hij bleef last ondervinden van zijn blessures."

"Hij heeft heel hard gevochten om er bovenop te komen en hij haalde een sterk niveau, maar er was de laatste dagen geen beterschap."

"Het is jammer dat we hem verliezen, maar we hadden geen andere keuze."