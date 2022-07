Primoz Roglic komt vandaag niet meer aan de start in de Tour

Primoz Roglic moest zich al een tijdje voortslepen in deze Tour na zijn val in de kasseienrit. De Sloveen was duidelijk zichzelf niet en heeft voor de start van de 15e rit zijn conclusies getrokken.

"Om mijn blessures goed te laten genezen, hebben we beslist dat ik vandaag niet meer aan de start kom", laat Roglic weten. "Ik ben trots op mijn bijdrage aan onze huidige klassementen. Ik ben ervan overtuigd dat de ploeg onze gele en groene ambities zal verwezenlijken."

Het is al het 2e jaar op rij dat Roglic noodgedwongen de Tour moet verlaten. De drievoudige Vuelta-winnaar was bij de start van de Tour een van de favorieten, maar de val op de kasseien hypothekeerde zijn kansen op de eindzege. Sindsdien was Roglic op de sukkel met een pijnlijke heup en schouder.

Jumbo-Visma had wellicht gehoopt dat Roglic in de laatste Tour-week nog een rol kon spelen als luxehelper voor leider Jonas Vingegaard, maar een dag voor de 3e rustdag geeft de Sloveen er nu dus de brui aan.