Wout van Aert: "Pogacar wordt nog mijn grootste concurrent voor het groen"

Een ritzege had Wout van Aert al op zak, het groen lijkt na vandaag - zonder onheil - ook een zekerheid. 115 punten heeft Van Aert al voor op nummer 2 Fabio Jakobsen.



"We wisten dat we vandaag een grote kans maakten om een slag te slaan voor het groen. Ik ben blij dat het team er alles aan gedaan heeft om de ontsnapping tot de orde te roepen. En ik ben blij dat ik het vervolgens kon afmaken."

Het was niet zo evident als het eruit zag, zo merkt Van Aert op. "Het was toch een lastig klimmetje. Ik moest vechten om in het wiel van Pogacar en zijn teammaats te blijven. Maar ik wist dat het op het einde wat zou uitvlakken."

"Ik geraakte op het einde nog wat ingesloten door Guillaume Martin. Ik vreesde even dat ik er niet uit zou komen. Dat zou lullig zijn op zo'n zware finish. Maar toen ik wel de vrijheid had, had ik nog genoeg over om iedereen te passeren."

Voor Van Aert is het zijn 2e ritzege. "Eentje in de gele trui en nu eentje in de groene trui: dat zal 2 machtige foto's opleveren."

Het ziet er ook naar uit dat Van Aert het groen tot in Parijs zal dragen. "Pogacar (op 136 punten afstand) zal nog een van mijn grootste concurrenten worden. Het wordt afwachten hoe vaak de klassementsmannen in de bergen om de punten kunnen vechten. Ik zal zelf elke dag moeten blijven vechten om de punten. De marge is al mooi."