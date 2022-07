Niets aan te doen! Wout van Aert sprint in Lausanne sneller dan Matthews en gele trui Pogacar

"Ik ben super blij, dit was een grote kans om punten voor de groene trui te nemen. Dat is me gelukt. Het was een zware klim. Ik moest wel vechten om in het wiel van Pogacar en zijn ploeggenoten te blijven. Ik wachtte op het juiste moment en kon het afmaken."

Voor Van Aert is het al zijn 2e overwinning in deze Tour. "Of het speciaal is dat ik win in de olympische stad Lausanne? Winnen is winnen. Waar dat is, maakt niet uit. Maar je kan het wel als een extraatje zien."