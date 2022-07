Eeuwige tweede Michael Matthews houdt de moed erin: "Volgende keer is het aan mij"

42 keer 2e in zijn carrière. Michael Matthews is in het peloton de koning van de ereplaatsen.

Ook in de Ronde van Frankrijk doet de Australiër volop mee om etappezeges, maar zowel in Longwy (Pogacar) als vandaag in Lausanne (Van Aert) botste hij op betere tegenstanders.

"In Longwy wachtte ik nog wat te lang om aan te gaan", opende Matthews na afloop in het flashinterview. "Nu was Van Aert gewoon fantastisch. Ik deed wat ik kon en was waar ik moest zijn, maar ik ben wel opnieuw tweede."

In de laatste honderden meters deed Matthews weinig verkeerd: "Ik zag dat Van Aert en Pogacar aan de linkerkant zaten en ik hoopte hen te verrassen met een stevige jump, maar het ging gewoon niet snel genoeg."