Emotionele Dylan Groenewegen triomfeert na 3 jaar weer in de Tour: "Mentaal is het heel zwaar geweest"

De wederopstanding van Dylan Groenewegen is een feit. Gisteren sloot Fabio Jakobsen het zwarte hoofdstuk van Katowice af met een etappezege, vandaag was Groenewegen aan de beurt.

"Wat kan ik zeggen", zuchtte een opgeluchte en duidelijk emotionele Groenewegen na afloop. "Eerst en vooral dank ik mijn team en mijn familie. Ik ben terug in de Tour en ik ben in goede doen, dit is zo mooi."

Na de Ronde van Polen in 2020 ging ook Groenewegen door een zware periode: "Fysiek was het geen zware opgave om op dit niveau terug te keren, maar mentaal wel. Deze zege is in de eerste plaats voor mijn vrouw en mijn zoon."

"Diep in de finale raakte ik nog even betrokken bij een valpartij, maar ik ben rustig gebleven en kwam uiteindelijk weer in een goede positie terecht. Nadien bracht Grondahl Jansen me perfect en kon ik het afmaken."