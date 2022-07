Pogacar ontgoocheld met 3e plaats: "Maar Van Aert passeerde mij met driedubbele snelheid"

De Tour van 2022, dat is voorlopig de speeltuin van Wout van Aert en Tadej Pogacar. Allebei wonnen ze al 2 ritten, allebei deden ze in de eerste week een superzaak voor respectievelijk groen en geel.

Toch was Pogacar niet helemaal gelukkig aan de finish in Lausanne. "Ik ben toch wat ontgoocheld, ja. Ik was er zo dichtbij."

"Ik hou van deze slotklim. Alleen aarzelde ik wat in de sprint. Van Aert passeerde mij daarna met driedubbele snelheid."

Pogacar schuwt alvast de risico's niet en gooit zich ook in zo'n relatief vlakke sprint. "Ik heb altijd van sprinten gehouden, maar toen ik jong was, werd ik altijd laatste omdat ik zo klein was. Bergop kan ik nog wel mijn mannetje staan, maar Van Aert en Matthews zijn op zulke aankomsten andere koek."

Even was het wel schrikken voor Pogacar, toen hij vroeg in de rit betrokken raakte bij een valpartij. "Maar dat was geen probleem. Ik heb amper de grond geraakt. Het was een van de zachtste valpartijen die ik heb meegemaakt."