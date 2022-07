Hittegolf in de Tour: het wegdek naar Carcassonne wordt besproeid met liters water

In de Alpen was het eerder deze week al warm, maar de oversteek naar de Pyreneeën is pas echt bloedheet.

In de regio Occitanie zal de thermometer vandaag voortdurend flirten met de 40 graden, een ware marteling voor de renners in de Tour de France.

Het peloton wapent zich tegen de canicule voor de start met koelvesten en tijdens de ritten is het een va-et-vient bij de volgwagens met waterdragers die verse bidons of nylonkousen met ijs voor hun collega's ophalen.

Ook organisator ASO en de lokale autoriteiten proberen hun steentje bij te dragen. "Bij zulke temperaturen warmt het wegdek op tot 60 graden", legde een veiligheidsverantwoordelijke uit bij persagentschap AFP.

"Het record dateert van 2010: Sylvain Chavanel won toen in de Jura bij een grondtemperatuur van 63 graden."

De lokale brandweermannen proberen straks dat brandje te blussen. Ze zullen - zo luidt het plan toch - grofweg 10.000 liter water sprayen over het smeltende asfalt.

Dat laagje water zou de temperatuur richting de pedalen wat moeten doen zakken, maar gevoel voor timing is belangrijk om slipgevaar op een nat wegdek te vermijden voor de renners.

De trucks zouden in principe een kwartiertje voor de passage van het peloton op en langs het parcours navigeren om hun tank te legen.