IJslolly's, nylonkousen en taartjes met munt: zo wapenen de renners in de Tour zich tegen de hitte

Jumbo-Visma, de ploeg van gele trui Jonas Vingegaard en groene trui Wout van Aert, rijdt elke dag van de ploegbus naar het startpodium met ijsvesten om het lichaam zo lang mogelijk koel te houden.

"De warmte is een extra tegenstander en het lijkt tot in Parijs superwarm te zijn", voelde Wout van Aert gisteren de bui al hangen in Saint-Etienne.

"Maar wij zijn er supergoed op getraind en op voorbereid. Dat is een voordeel."

"We gaan er in onze ploeg goed mee om dankzij onze koelvesten, die we zo lang mogelijk dragen."

"Er staan ook heel veel mensen langs de kant van onze ploeg met extra drank."