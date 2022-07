Christophe Laporte maakt feest bij Jumbo-Visma helemaal compleet: "Wout zei me dat het voor mij was"

Het is de eerste etappezege voor Christophe Laporte in de Ronde van Frankrijk: "Wout van Aert had hier ook kunnen winnen", vertelde hij na afloop. "Ons eerste doel was om Vingegaard binnen de laatste 3 kilometer te brengen en dan nam Van Aert plots de kop."

"Hij had me al laten weten dat het voor mij was vandaag en ik mocht zo mijn eigen ding doen. Net voor het ingaan van de laatste kilometer zag ik dat er een gaatje viel en ik maakte de jump naar de kopgroep. Het is niet te geloven dat ik het dan ook kon afmaken."

Laporte reed de voorbije weken in dienst van de ploeg, maar boekt nu zelf een ritzege: "Ik heb altijd alles gegeven en vandaag kreeg ik dan mijn kans. Het is een uitzonderlijke dag in een uitzonderlijke Tour."

"Dat het ook nog de eerste Franse zege is maakt het extra mooi. Ik ben zeer gelukkig, ook voor mijn familie en het Franse publiek."