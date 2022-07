Wout van Aert verbaast zichzelf weer: "Maar ik was niet bezig met ritzege of bollen"

Zoals in bijna de hele Tour was Wout van Aert ook naar Hautacam het alfa en omega van de etappe: hij zette zelf de eerste aanval op, forceerde ook de grote ontsnapping, kon als beste van de vluchters overleven én loste dan ook nog eens Tadej Pogacar in de slotfase richting de top.

"Het is een supermooie dag geworden. Het was duidelijk dat we een plan hadden. Deze rit paste Jonas beter dan die van gisteren, omdat de beklimmingen hier langer en steiler zijn. Het was een rit om aan te vallen en tijd te pakken."

Alles stond dan ook in het teken van dat doel. Van Aert moest zijn eigen ambities opzij zetten, al leek hij ook zelf een hand te kunnen uitsteken naar de ritzege of de bolletjes.

"Met die bollen zat ik echt niet in mijn hoofd, ik was er wel mee bezig om zolang mogelijk voorop te blijven, zeker omdat Tiesj zich snel moest laten uitzakken. Maar ik was nooit bezig met het scenario om uit de greep te blijven."

"We wilden tijd pakken en dat is ook gelukt. Ik verbaas mijzelf er ook over dat het zo vlot ging. Op het einde kon ik me nog eens helemaal uit elkaar trekken voor Jonas."