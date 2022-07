Jonas Vingegaard dankt ploegmaats na cruciale dag: "Niet te geloven wat Van Aert op Hautacam deed"

In 2014 zette Vincenzo Nibali de puntjes op de i op Hautacam, 8 jaar later was het de beurt aan Jonas Vingegaard. Met nog een relatief vlakke rit en een tijdrit op het programma heeft de Deen een voorsprong van 3'26" op Tadej Pogacar. Dat moet zonder pech altijd voldoende zijn.

"Het geeft zo'n geweldig gevoel om hier te winnen", opende Jonas Vingegaard tijdens het flashinterview meteen na de aankomst. "Deze ochtend had ik contact met het thuisfront en vertelde ik aan mijn vrouw en dochter dat ik voor hen wilde winnen. Ik ben enorm trots dat dat ook gelukt is."

"Er staan nu nog 2 belangrijke etappes op het programma. Het is de kunst om de focus te behouden tot we in Parijs zijn", klonk het nuchter.

Na een spervuur van aanvallen van Tadej Pogacar op de Col de Spandelles kwam de Sloveen in de afzink ten val: "Hij miste zijn bocht en ging dan in een gravelstrook onderuit. Ik heb hem dan opgewacht en nadien was het werk van ploeggenoten echt geweldig."



"De manier waarop Van Aert dan uiteindelijk Pogacar eraf reed, niet te geloven. Het was ook niet enkel Wout, we waren in de breedte enorm sterk."

"Of ik al wil praten over de eindwinst? Neen, laat ons die rit van morgen en de tijdrit nog even afwachten."