"Nu nog 3 zeges voor Wout? Hij heeft al veel gegeven, 2 zou al mooi zijn (lacht)"

Grischa Niermann stond, zoals zowat iedereen bij Jumbo-Visma, te glunderen in Hautacam. "We hadden een heel mooi tactisch plan, maar hadden ook renners die zo sterk waren om het uit te voeren. Zonder sterke renners is zelfs het beste plan niets waard."

Een cruciale rol was, nog maar eens, weggelegd voor Wout van Aert. "Als je hem zegt: 'Wout, het zou mooi zijn als je morgen in de kopgroep zit', dan is hij ook effectief weg."

"Hij had zelfs kunnen winnen, als wij het achter hem niet hadden dichtgereden. Maar het plan was om het tempo hoog te houden op de slotklim om Pogacar op de limiet te zetten, waarna Jonas dan zou aanvallen. Dat is gelukkig gelukt."

Ook diep in de finale speelde Van Aert nog zijn rol. "Hij wou eigenlijk laten lopen, omdat hij op zijn limiet zat, maar toen hoorde hij dat Pogacar moest lossen en heeft hij nog een kilometer doorgegeven. Dat maakte het verschil. En hij werd zelf nog 3e. Geweldig!"