Het kan niet op voor Jumbo-Visma: Laporte zorgt voor eerste Franse zege in deze Tour

Rit 19 kort samengevat:

Philipsen komt net te laat

Na drie dagen in de Pyreneeën en op twee dagen van Parijs loerde richting Cahors het waaierspook om de hoek. Echt breken zou de boel nooit.

Een vroege vlucht met kanjers Politt, Honoré, Mohoric, Simmons en Van der Hoorn kreeg van de sprintersploegen nooit veel voorgift.

Simmons, de enige overblijver van dat vijftal, werd na het tweede klimmetje van de dag afgelost door ploegmaat Stuyven, die met Gougeard en Wright twee stevige kompanen met zich meekreeg voor de laatste 30km.

Ook Pogacar probeerde even weg te glippen, hij kreeg uiteraard geen vrijgeleide van Van Aert en co..

Het drietal hield erg knap stand en bij het ingaan van de slotkilometer zat Stuyven nog altijd in winnende positie.

Maar plots was daar Christophe Laporte. Met een dubbele inspanning, die weinigen nog in de benen hebben op het einde van een loodzware Tour, ging de Fransman op en over het groepje met Stuyven.

Jasper Philipsen toonde nog maar eens dat hij misschien wel de beste sprinter is in dit peloton, maar tot bij Laporte raakte hij niet meer.