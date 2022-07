Ploegleider Grischa Niermann ziet kansen voor Jumbo-Visma: "Langere beklimmingen en hitte kunnen in ons voordeel spelen"

"Er waren al een paar gevallen, dus de vrees was wel aanwezig dat er nog meer gevallen zouden zijn. We hebben in de Ronde van Zwitserland gezien dat het zich snel kan verspreiden. Gelukkig is dat nu niet zo en blijft dat zo. Hopelijk hebben we de bubbels nu zodanig in orde, zodat er bijna niemand positief test."

Deze rustdag was ook de dag van de gevreesde coronaresultaten. Ook bij Jumbo-Visma viel er stress weg toen alle testen negatief bleken. "De opluchting was zeker groot. In eerste instantie voor onze eigen ploeg, maar je hoopt natuurlijk ook dat corona niet rondgaat in het peloton."

"Hij doet dat meestal op de rustdag. Hij wil op de rollen rijden in plaats van op de weg. Voor ons is het belangrijk dat iedereen op de rustdag doet waar hij zich prettig bij voelt. Christophe Laporte is bijvoorbeeld snel weer omgedraaid, die wilde maar drie kwartier rijden. Iedereen doet gewoon wat hij opgedragen krijgt van de trainer."

"We hadden gehoopt om in de eerste week het verschil te maken"

Die week begint alvast met drie zware bergritten. Jumbo-Visma wil daarin het verschil proberen te maken. "We gaan bekijken hoe we de komende dagen gaan aanpakken. Woensdag en donderdag zijn het hele zware ritten. Het wordt heel erg warm. Die lange beklimmingen en de hitte, dat kan alleen maar in ons voordeel spelen. Hopelijk kunnen we ons daar laten zien.”

"Primoz (Roglic, red.) is ook aan het herstellen, al is het nog niet zo goed als wij zouden willen. Hij heeft echt een harde smak gemaakt tijdens de kasseienrit. We moeten tevreden zijn. Het kan altijd beter, maar het kan ook nog veel verslechteren. We kijken uit naar de komende week."

"In de kasseienrit liep het helaas helemaal niet goed voor ons. Maar we kunnen alsnog tevreden zijn. Wout (van Aert, red.) heeft twee etappes gewonnen en staat er heel goed voor in de strijd voor groen, Jonas (Vingegaard, red.) is op dit moment de enige die Pogacar kan bijhouden."

Bij Jumbo-Visma kijken ze tevreden terug op het eerste deel van de Tour, al liep ook niet alles naar wens. "We hadden voor het klassement natuurlijk andere plannen. We hadden gehoopt om in de eerste week ergens het verschil te maken."

Jonas Vingegaard: "We hebben een plan"

Jonas Vingegaard lijkt na negen ritten de enige die het Tadej Pogacar echt lastig kan maken. De Deen volgt in de stand op 39 seconden van de geletruidrager en toonde zich strijdvaardig op de rustdag.

"Ik voel me nog steeds goed. We zijn nog maar een week bezig. Het was wel een zware week, maar de vorm is goed en hopelijk blijft dat zo. Ik ben dit jaar gestart als een van de kopmannen van het team, dat is anders. Maar ik voel geen druk van anderen, enkel van mezelf. Ik heb momenteel zeker geen last van de druk."

Voor Vingegaard is het wel even wennen aan zijn nieuwe rol in het team. "Vorig jaar was ik hier om Primoz (Roglic, red.) te helpen. Ik was in de eerste week veel meer op mijn gemak. Het maakte niet zoveel uit als ik tijd verloor. Dit jaar was dat omgekeerd en mocht ik geen tijd verliezen."

Vingegaard is bergop voorlopig de enige die het tempo van Pogacar aankan. Op La Planche des Belles Filles moest hij de Sloveen maar nipt voorlaten. "Pogacar is heel sterk, hij is de te kloppen man. Maar je kan niet veel zeggen over de klim naar La Planche des Belles Filles."

"Dat was een korte, explosieve klim, heel anders dan bijvoorbeeld die naar Alpe d'Huez (waar het peloton donderdag finisht, red.). Het is een droom daar te winnen. Er zijn altijd heel veel toeschouwers. Alpe d'Huez is een speciale klim in de Tour."

"Met het team hebben we een plan. Het team van Pogacar oogt ook heel sterk, vooral in de bergen. Ik sta nu 39 seconden op hem achter. Dat is niet leuk, maar er kan nog vanalles gebeuren. Ik kan goed tijdrijden, maar Pogacar kan dat ook. Ik mag niet denken dat mijn tijdrit zal volstaan om de Tour te winnen."