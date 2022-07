Philippe Gilbert neemt in oktober afscheid van de fans op "zijn" Cauberg

Philippe Gilbert zwaait dit najaar het profpeloton uit met een afscheidsevenement op de Cauberg. Niet toevallig de Cauberg, want het is de plaats war hij 4x de Amstel Gold Race won én zich in 2012 tot wereldkampioen kroonde.

Wielerfans kunnen op zaterdag 15 oktober deelnemen aan Phil & Fans, een fietstocht op en rond het WK-parcours van 2012. In de namiddag is er een afscheidscriterium met huidige en voormalige ploegmaats van Gilbert, waarna hij zijn fiets symbolisch aan de haak zal hangen.



Wie wil deelnemen aan de fietstocht, kan zich online registreren. Het afscheidscriterium in de namiddag is vrij toegankelijk voor het grote publiek.