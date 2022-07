10 jaar na de dood van Rob Goris: "Iedereen die hem 2 seconden ontmoette, draagt hem in zijn hart"

Rob Goris was een van de beste ijshockeyers van België toen hij tijdens enkele fietstrainingen in de zomer ontdekte dat hij daar ook heel wat talent voor had. Nauwelijks een paar jaar later werd hij al Belgisch kampioen bij de elite zonder contract.



Goris was net zijn eerste stapjes in het profwielrennen aan het zetten, toen het noodlot toesloeg. Op 4 juli 2012 was hij te gast in Vive le Vélo. Maar die nacht zou hij niet meer ontwaken, amper 30 jaar jong.

Voor de uitzending van Sporza Tour zocht Radio 1 Goris' goeie vriend Dennis en zijn neef Vincent op. Ze zijn Rob nog lang niet vergeten.



"We hebben zijn dood allemaal kunnen plaatsen, omdat hij tegen 200 km/u heeft geleefd. Op dat moment besef je dat niet, maar nu snap je wel dat dat eigenlijk niet mogelijk was."

"Rob deed alles in het extreme: keihard sporten, lekker eten, genieten en grapjes maken. Hij was altijd klaar voor deugnieterij. Daarom dat je nog altijd een smile op je gezicht krijgt als je aan hem terugdenkt."

"Hij was ook extreem vrijgevig, gaf alles weg. Maar dat was soms ook een valkuil. Toen hij Belgisch kampioen werd, wilden steeds meer mensen iets van hem. Daar had hij op de rem moeten staan."