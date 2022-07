Philippe Gilbert (40) in Tour: aanvallen, een explosie naar geel en een angstaanjagende val

2005: Als debutant valt Gilbert in de slotetappe aan en veroorzaakt hij bijna een valpartij van Lance Armstrong

Philippe Gilbert valt als 23-jarig jonkie vol lef in de slotetappe nog voor de Champs-Élysées aan en lapt zo een ongeschreven wielerwet aan zijn laars. The Boss himself, Lance Armstrong, reageert en laat zijn ploeg achtervolgen. Wanneer ze Gilbert bijhalen, schuiven twee ploegmaats onderuit en nemen ei zo na Amstrong mee in hun val.

2008: Op zijn 26e verjaardag grijpt Gilbert net naast geel in de openingsrit

Philippe Gilbert is een meesterlijke puncher, maar tijdens zijn eerste profjaren botst hij op toppers zoals Alejandro Valverde. Zo ook in de eerste rit van de Tour van 2018: in Plumelec houdt Valverde Gilbert van de rit en het geel.

2011: Gilbert fladdert onhoudbaar naar geel op de Mont des Alouettes

In de Tour van 2011 laat Philippe Gilbert zich de kaas van het brood niet meer eten. Op de Mont des Alouettes heeft niemand een antwoord op de machtsontplooiing van de Belgische kampioen.

2012: Als Belgisch kampioen tijdrijden knalt Gilbert door de straten van zijn Luik

De Tour start in 2012 met een proloog in Luik, de geboortestreek van Gilbert. In de Belgische driekleur en opgezweept door een massa supporters knalt de thuisrijder naar een uitstekende negende plek.

2018: In een afdaling vliegt Gilbert over een muurtje de dieperik in, ondanks een gebroken knieschijf beëindigt hij wel de etappe