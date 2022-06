Philippe Gilbert neemt (laatste keer) deel aan Ronde van Frankrijk: "Interessant parcours"

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) zal volgende maand deelnemen aan zijn twaalfde en laatste Ronde van Frankrijk. Dat maakte onze landgenoot vandaag - voor aanvang van de zevende rit in de Ronde van Zwitserland - bekend.

"Het is speciaal omdat de Tour de France het grootste evenement van onze sport is", aldus Gilbert.

Gilbert, die zijn 40e verjaardag viert tijdens de vierde etappe op 5 juli, is bezig aan zijn laatste profseizoen in het peloton. In elf Tour-deelnames won hij al eens de eerste etappe in 2011, waardoor hij de gele trui een dag mocht dragen.