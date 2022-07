Philippe Gilbert viert 40e verjaardag in zijn laatste Tour: "Een rit winnen zou fantastisch zijn"

"We gaan voor het best mogelijke resultaat. Een rit winnen zou fantastisch zijn, maar dat is altijd moeilijk geweest en is nu misschien nog moeilijker met de leeftijd."

Stiekem hoopt Gilbert om ook zelf nog te schitteren in zijn allerlaatste Ronde van Frankrijk. "Ik denk dat deze Tour redelijk open zal zijn voor ontsnappingen. Wij hebben een sterke ploeg voor ontsnappingen met ook Tim Wellens. Ik hoop dat ik zal kunnen meegaan in een mooie groep met Tim. Het is altijd makkelijker als we met meerdere ploegmaats zijn."

"Het is een zware rit. De focus zal groot zijn, zeker met de ambitie om Caleb te helpen om eindelijk de eerste overwinning te pakken voor onze ploeg. Er zijn nog sprinters die wachten op een overwinning, ik ben er zeker van dat die zege voor Caleb er nog komt. Hij is in vorm en heeft soms meer kansen als het bergop gaat of het parcours wat moeilijker is."

Vandaag deelt hij de eer nog met de 39-jarige Cyril Lemoine (B&B Hotels - KTM), maar vanaf morgen is Philippe Gilbert officieel de oudste renner in deze 109e Tour. Veel vieren zal er niet in zitten, Gilbert moet morgen in de rit naar Calais weer aan de bak voor Caleb Ewan.

"Ik kon me bijna niet motiveren voor een koers zonder publiek"

Gilbert is aan zijn laatste seizoen bezig, eind dit jaar hangt hij de fiets definitief aan de haak. Het zorgt ervoor dat hij extra geniet van zijn laatste Tour. "De start in Denemarken was echt heel mooi met dat indrukwekkende publiek. Dat had ik nog niet vaak gezien. De laatste keer was in 2007 met de start in Londen. Zo’n mooie start maak je maar 1 à 2 keer mee in je carrière."

De wielergekke Denen zorgden niet alleen voor fantastische beelden en sfeer, Gilbert heeft de wielerfans ook echt nodig om te presteren. "We hebben natuurlijk de covid-tijd gehad toen we zonder publiek moesten koersen. Dat was echt triestig. Ik kon me bijna niet motiveren voor een koers zonder publiek. Nu is alles weer mooi."

Elf jaar geleden beleefde Gilbert zijn mooiste moment in de Tour. In de openingsrit fladderde hij op de Mont des Alouettes naar winst én het geel. "Mensen die het wielrennen niet kennen vragen meestal eerst of je de Tour ooit gereden hebt. Als dat niet zo is, ben je niet echt een renner in hun ogen."

"Als je een rit gewonnen hebt én geel gedragen hebt, dan word je wel serieus genomen. Ik ben er trots op, het was een mooie ervaring."

Wat hij na zijn actieve wielercarrière zal doen weet Gilbert nog niet. Zijn 12e en laatste Tour tot een goed einde brengen, dat is nu de focus. "Ik hoop dat ik de Champs-Elysées haal. Hopelijk komen we met de voltallige ploeg aan in Parijs, dat zou dan fantastisch zijn."