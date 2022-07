Wielerfans zingen voor Philippe Gilbert op 40e verjaardag: "Hele eer dat ik dit in de Tour mag vieren"

Als je als renner op 5 juli verjaart, dan ben je het gewoon om die verjaardag tijdens de Tour de France te vieren. Maar om je 40e verjaardag in je laatste Tour te kunnen vieren, dat is toch extra speciaal.

"Het voelt goed", zegt Philippe Gilbert, die op zijn Instagram-pagina nog meegeeft dat hij het een grote eer vindt dat hij zijn verjaardag in de Tour, "de grootste wielerwedstrijd ter wereld", kan vieren.

"Maar voor de rest is er niets speciaals. Ik rijd op dezelfde fiets, draag dezelfde kledij als altijd. Alles is nog hetzelfde."

"Het is wel symbolisch om het uitgerekend hier in Duinkerke te kunnen doen, waar ik eerder dit jaar nog de Vierdaagse wist te winnen."

Een tweede ritzege in zijn Tourcarrière, op zijn verjaardag, dat zit er volgens Gilbert niet in. "Het is een hele mooie rit voor Ewan. Hopelijk kunnen we hem in de beste positie naar de finish brengen."