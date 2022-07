"Soon, Greece": moeten Belgian Lions binnenkort Giannis Antetokounmpo vrezen in WK-voorronde?

Heugelijk nieuws voor de Griekse basketbalfan. Giannis Antetokounmpo lijkt trek te hebben in de WK-voorrondes in augustus en het EK basketbal in september.

De tweevoudige MVP van de Milwaukee Bucks post op zijn sociale media "soon, Greece" en werkt zich al flink in het zweet in een Grieks tenue.

De 27-jarige power forward versterkt zo Griekenland, dat het in groep A op 25 augustus opneemt tegen Servië - met MVP Nikola Jokic? - en op 28 augustus tegen de Belgian Lions.

Een mogelijkheid voor de Belgen om zich te meten met de top?